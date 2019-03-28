Ремонт квартир
Ремонт квартир любой сложности в Москве и МО
ГРУППА КОМПАНИЙ
Полный спектр строительных и ремонтных работ в квартирах и офисах Москвы и МО под ключ и с гарантией!
О ГРУППЕ КОМПАНИЙ
Более 20 лет на строительном рынке.
Мы помогаем нашим заказчикам экономить до 25% от стоимости ремонта
Снижение затрат — Мастера-отделочники с большим опытом — Правильный подбор материалов
НАШИ ЦЕНЫ
Недорогой ремонт квартир в Москве.
На монтаж сантехники, систем водоснабжения питьевой водой, газоснабжения и отопления немецким оборудованием TECE армированной трубой из сшитого полиэтилена с латунными фитингами гарантия 10 лет с последующим сервисным обслуживанием +7‑916‑181‑64‑50
Косметический ремонт
от 12 400 руб. за 1 м²
Капитальный ремонт (стандарт)
от 13 600 руб. за 1 м²
Евроремонт квартир
от 14 400 руб. за 1 м²
Эксклюзивный ремонт
от 15 800 руб. за 1 м²
Премиум Люкс (класс)
от 16 200 руб. за 1 м²
Дизайн-проект
от 500 руб. за 1 м²
НАШИ ЦЕНЫ
Недорогой ремонт квартир в Москве.
На монтаж сантехники, систем водоснабжения питьевой водой, газоснабжения и отопления немецким оборудованием TECE армированной трубой из сшитого полиэтилена с латунными фитингами гарантия 10 лет с последующим сервисным обслуживанием +7-916-181-64-50
|Наименование услуг, работ
|Цены в рублях
|Косметический ремонт
|от 12 400 руб. за 1 м²
|Капитальный ремонт (стандарт)
|от 13 600 руб. за 1 м²
|Евроремонт ремонт квартир
|от 14 400 руб. за 1 м²
|Эксклюзивный ремонт
|от 15 800 руб. за 1 м²
|Премиум Люкс (класс)
|от 16 200 руб. за 1 м²
Дизайн-проект от 550 руб. за 1 м²
Онлайн калькулятор стоимости ремонта в Москве и МО
ВНИМАНИЕ! Расчет является примерным, стоимость указана для ознакомления, для точного расчета необходимо выполнить замер помещения. Услуга бесплатна!
ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ»
Наши специалисты легко выполнят расчет проекта любой сложности.
Последовательность действий при заказе ремонта квартиры в Москве
Если вы планируете сделать качественную и современную отделку квартиры в Москве или Московской области — запишитесь на бесплатную консультацию и составление подробной сметы от наших специалистов.