Главная2021-03-30T09:14:36+03:00

Ремонт квартир

Ремонт квартир любой сложности в Москве и МО

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ГРУППА КОМПАНИЙ

Полный спектр строительных и ремонтных работ в квартирах и офисах Москвы и МО под ключ и с гарантией!

Ремонт

Дизайн

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Более 20 лет на строительном рынке.

Преимущество работы с нами заключается в том, что над проектом трудится профессиональный коллектив: архитекторы, дизайнеры, специалисты по дизайну текстиля, дизайнер-конструктор по мебели.

Дружный коллектив по ремонту квартир

Наша группа компаний осуществляет ремонт и отделку квартир, строительство частных загородных домов, электромонтажные, сантехнические, общестроительные работы в Москве и МО.

Мы помогаем нашим заказчикам экономить до 25% от стоимости ремонта

Быстрое заселение

Срок производства работ четко фиксируется договором.

Уменьшение сметы

Наши партнеры предоставляют скидки на материалы до 25%.

3-х летняя гарантия

Гарантия предоставляется по договору.

Бесплатный замер

Замер за 30 минут, в любое удобное для вас время.

Смета за 1 день

Готовим смету в течение одного дня после замера.

Заключение договора

Фиксируется стоимость, сроки и гарантийные обязательства.

Постоянный штат

Все сотрудники «проверены», работают у нас не первый год.

Полная визуализация

Дизайнер подготовит визуализацию всей квартиры.

Снижение затрат — Мастера-отделочники с большим опытом — Правильный подбор материалов

НАШИ ЦЕНЫ

Недорогой ремонт квартир в Москве.

На монтаж сантехники, систем водоснабжения питьевой водой, газоснабжения и отопления немецким оборудованием TECE армированной трубой из сшитого полиэтилена с латунными фитингами гарантия 10 лет с последующим сервисным обслуживанием +7‑916‑181‑64‑50

Косметический ремонт

от 12 400 руб. за 1 м²

Капитальный ремонт (стандарт)

от 13 600 руб. за 1 м²

Евроремонт квартир

от 14 400 руб. за 1 м²

Эксклюзивный ремонт

от 15 800 руб. за 1 м²

Премиум Люкс (класс)

от 16 200 руб. за 1 м²

Дизайн-проект

от 500 руб. за 1 м²

НАШИ ЦЕНЫ

Недорогой ремонт квартир в Москве.

На монтаж сантехники, систем водоснабжения питьевой водой, газоснабжения и отопления немецким оборудованием TECE армированной трубой из сшитого полиэтилена с латунными фитингами гарантия 10 лет с последующим сервисным обслуживанием +7-916-181-64-50

Наименование услуг, работ Цены в рублях
Косметический ремонт от 12 400 руб. за 1 м²
Капитальный ремонт (стандарт) от 13 600 руб. за 1 м²
Евроремонт ремонт квартир от 14 400 руб. за 1 м²
Эксклюзивный ремонт от 15 800 руб. за 1 м²
Премиум Люкс (класс) от 16 200 руб. за 1 м²

Дизайн-проект от 550 руб. за 1 м²

Онлайн калькулятор стоимости ремонта в Москве и МО

ВНИМАНИЕ! Расчет является примерным, стоимость указана для ознакомления, для точного расчета необходимо выполнить замер помещения. Услуга бесплатна!

ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ»

Наши специалисты легко выполнят расчет проекта любой сложности.

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Заявка на расчет

Последовательность действий при заказе ремонта квартиры в Москве

Обращение в компанию

Выезд специалиста

Бесплатная консультация

Составление сметы

Заключение договора

Начало работ

Если вы планируете сделать качественную и современную отделку квартиры в Москве или Московской области — запишитесь на бесплатную консультацию и составление подробной сметы от наших специалистов.

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ

Более 400 выполненных и сданных объектов.

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ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ»

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Контакты

Москва, ул. Маршала Малиновского, 6к1 - офис 101

с 10:00 - 19:00, Сб, Вс - выходные дни.

+7 (916) 181-64-50

info@ssinv.ru

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